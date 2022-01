Giorno della Memoria: lumi, docufilm e corona al cancello del ghetto

Comunità Ebraica di Casale Monferrato, Giorno della Memoria: oggi, domenica 23 gennaio alle 15,3 è in programma il ritrovo sotto l’androne in Vicolo Olpe per Yizkor, la preghiera commemorativa dell'ebraismo, e accensione di 6 lumi + 1 alla presenza delle autorità del territorio.

Giovedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, alle 10,30 in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato verrà deposta in via Alessandria una corona al cardine del cancello del vecchio ghetto, in ricordo di tutte le vittime della Shoah, mentre alle 16, in collaborazione con il Comune di Moncalvo, si terrà l'accensione in vicolo 27 Gennaio, alla presenza del sindaco e delle autorità, di un lume in ricordo delle vittime della Shoah.

Sulla pagina Facebook della Comunità Ebraica di Casale Monferrato docufilm “Io c’ero” prodotto da Massimo Biglia accessibile dal 27 Gennaio.



Venerdì 28 gennaio invece, alle 9,30, Elio Carmi e Adriana Torre Ottolenghi incontrano al Liceo Balbo-Palli di Casale, alcuni studenti in aula Magna e, in connessione via Dad, la rete didattica dei licei.

La Comunità Ebraica di Casale Monferrato ha inoltre aderito alla 5a edizione della maratona non competitiva “Run for Mem” promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dalla Comunità Ebraica di Vercelli Novara Biella e Vco prevista per la giornata di oggi, domenica 23, a Novara.