Non ti voglio: il primo romanzo di Marco Zenone

"Non ti voglio" è il primo romanzo di Marco Zenone. Un romanzo, a tratti autobiografico, come precisa l'autore stesso. Zenone abita a Oleggio, in provincia di Novara, ha 48 anni e soffre di diabete tipo 1 dall’infanzia.

"Racconta la storia d’amore tra Enzo, un ragazzo diabetico, e Arianna, una ragazza per la quale il diabete tipo 1 è una realtà sconosciuta - spiega -. Il mio intento era quello di narrare una vicenda che potrebbe capitare a qualsiasi persona affetta da questa malattia, ma con una prospettiva inusuale, leggera e ironica, dando spazio a considerazioni e situazioni dai risvolti divertenti e inserendola in un contesto di finzione. La cosa più lontana possibile dal 'diario di un diabetico'. Credo di essere riuscito a porgere al lettore uno sguardo insolito su una malattia in parte misconosciuta anche perché troppo spesso e con un po' di pressappochismo confusa con il diabete tipo 2. Le due patologie per approccio terapeutico e psicologico sono due mondi totalmente differenti e in comune hanno solo il nome e un alterato livello di glucosio nel sangue".

Il libro, edito da Effedì, ha ottenuto l’attenzione delle principali riviste italiane di diabetologia ed è stato scelto dalla Casa Editrice per partecipare all’Independent Grand Tour 2021, una rassegna dedicata all’editoria indipendente piemontese, la cui tappa finale si è tenuta al Salone Internazionale del Libro di Torino.