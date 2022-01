La Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, con il contributo di alcuni docenti e dottorandi del Dipartimento di Studi umanistici dell’Upo torna a proporre, dopo il successo della prima edizione, "Autori e valori. Il gusto della lettura, dell’interiorità, della trascendenza". La rassegna si svolgerà tutti i martedì sera, dal 18 gennaio fino a Pasqua.

Il primo appuntamento, con Gioele Cristofari, avrà quale tema "Andrea Zanzotto e l’ecologia".

"Tornano gli incontri online per studenti universitari, ma anche per ogni amante della lettura e dei grandi autori - spiegano dalla Pastorale universitaria - Il gradimento della scorsa edizione, che ha raggiunto decine di appassionati dei libri, alcuni dei quali residenti in posti molto lontani, ci ha spronato a confezionare un'altra rassegna letteraria, mantenendo le modalità organizzative ma variando i protagonisti. Anche quest’anno gli appuntamenti cadenzati settimanalmente consentiranno ai partecipanti di condividere e approfondire interessi e capacità critiche e letterarie, a partire dalla riscoperta della dimensione etica e spirituale di testi scelti dall’opera degli autori selezionati: il valore diventa prospettiva privilegiata per scoprire o riaccostarsi ad uno scrittore, e al tempo stesso occasione per riflettere e confrontarsi su alcuni principi fondamentali, sulle risonanze interiori, sulla tensione al trascendente che la lettura offre".

Ogni martedì alle ore 21 il meet si aprirà con le note bio-bibliografiche dell’autore e la presentazione dello stesso a cura del docente o del dottorando; nella seconda parte dell’appuntamento, che si concluderà alle ore 23, tutti potranno intervenire e dialogare intorno a impressioni, domande, conoscenze, collegamenti testuali. I webinar si terranno sempre il martedì sera, a cominciare dal 18 gennaio.

"Ad aprire il ciclo sarà Gioele Cristofari, dottorando in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali - proseguono dalla Pastorale - che proporrà una lettura di Andrea Zanzotto sulla base dell’ecologia, tema e orizzonte ricorrenti nella sua poetica. Programma e calendario dei successivi appuntamenti sono riportati sotto e nella locandina in allegato".

Agli studenti universitari partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi, secondo modalità stabilite da ciascun Consiglio di Corso di studi.

Ogni serata online è comunque aperta a chiunque; basterà collegarsi al link http://meet.google.com/ymm-fkij-jys , riportato anche nella locandina e sui social della Pastorale universitaria: Facebook Pastorale universitaria Vercelli

Instagram voltiamamre

Sugli stessi social in questi giorni vengono presentati i podcast realizzati con stralci dalle letture di Autori e Valori I edizione, grazie all’impegno di alcuni giovani studenti universitari e al contributo di docenti e studiosi per i passi in lingua originaria.

Info: [email protected] / 3349429503

Il calendario della rassegna prevede: