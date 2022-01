Nuovi appuntamenti del martedì al Museo Martinitt e Stelline

Milano: continuano con il nuovo anno gli appuntamenti del martedì al Museo Martinitt e Stelline. L'11 gennaio alle 15,30 è in programma la "Lezione di dialetto milanese" a cura di Gianfranco Gandini, mentre alle 16,30 sarà la volta di "Curiosando per Milano - Lungo corso di Porta Vittoria" con Adriana Rosas. Le iniziative sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione.

"Secondo la normativa vigente, per accedere alla struttura museale è obbligatorio esibire il super Green pass" sottolineano gli organizzatori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 02 43006522 o 02 43006520 oppure l'indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Il Museo Martinitt e Stelline si trova in corso Magenta 57 a Milano (MM1/MM2 fermata Cadorna o Linee 16, 58, 94).

Ex Martinitt ed ex Stelline sono le associazioni consorelle degli ex Ciudin di Vercelli, sodalizio fondato nel 1949 che raccoglie gli ex allievi dell'ospizio dei poveri di via Garrone.