Due orchestrali positivi al Covid: salta il Concerto di San Silvestro

Camerata Ducale: due casi di positività al Covid tra gli orchestrali, concerto di San Silvestro annullato. Salta quindi l'appuntamento previsto al Teatro Civico per oggi, venerdì 31 dicembre alle 19,30.

"La causa è dovuta ad alcuni casi di Covid tra i componenti dell'orchestra e alla conseguente impossibilità di mandare in scena uno spettacolo a organico completo e nel rispetto delle norme di prevenzione - spiegano dalla Camerata Ducale - Si tratta di una decisione sofferta e dolorosa ma indispensabile in vista della tutela della salute degli orchestrali, del personale di scena e naturalmente degli spettatori. Per compensare almeno in parte la delusione del pubblico, abbiamo quindi deciso che tutti coloro i quali hanno ritirato il biglietto per il concerto di San Silvestro potranno farlo valere come ingresso gratuito per qualunque dei concerti in cartellone del XXIV Viotti Festival".

Per ritirare il biglietto occorrerà scrivere a [email protected] o presentarsi al Viotti Club in via Ferraris 14, Vercelli a partire dal 4 gennaio 2022, giorno di riapertura della biglietteria.