Casale Monferrato: al Museo Civico il 6 gennaio il concerto del Quartetto Eridano. Ingresso con Green Pass e mascherina Ffp2 le prenotazioni devono essere effettuate online. Appuntamento alle 17 di giovedì 6 gennaio nello splendido Salone Vitoli al primo piano del Museo, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L'accesso alle sale del Museo prevede l'uso obbligatorio della mascherina Ffp2 e la verifica del Green pass. Per prenotare il proprio posto è possibile collegarsi direttamente alla pagina https://forms.gle/1nkJcKKudssrQ1tK7 .

Ad esibirsi, come detto, ci sarà il Quartetto Eridano, composto da Davide Torrente, violino, Sofia Gimelli, violino, Carlo Bonicelli, viola e Chiara Piazza, violoncello. Il programma proporrà il Quartetto per archi in Re Minore K421 di Mozart e il Quartetto op.132 n. 15 di Beethoven.

Il Museo Civico sarà aperto giovedì 30 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30; venerdì 31 dicembre dalle 10,30 alle 13; chiuso 1° gennaio; domenica 2 gennaio dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30; giovedì 6 gennaio Epifania dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30; dal 7 gennaio 2022 orario tradizionale: il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30; venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30.