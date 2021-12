Concerto di San Silvestro brillante con la regia di Giovanni Mongiano

Vercelli, Teatro Civico: come ormai tradizione, l'Orchestra Camerata Ducale, al gran completo, diretta da Guido Rimonda sarà l'interprete di un concerto di San Silvestro brillante e "spettacolare" con la regia di Giovanni Mongiano. Carrellate musicali travolgenti, battute, scenette e siparietti, travestimenti improbabili, strumenti impropri - dall’incudine alla sega da falegname – e orchestrali normalmente serissimi che si lanceranno in acrobatici quanto esilaranti fuochi d’artificio teatral-musicali. Per partecipare al concerto di San Silvestro è necessario munirsi preventivamente del voucher gratuito che i non abbonati potranno ritirare martedì 28 dicembre, dalle 13 alle 19 al Viotti Club, via Galileo Ferraris.