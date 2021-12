Verso un futuro ecologico per il territorio: convegno il 13 dicembre

Centro Europe Direct del Comune di Vercelli: lunedì 13 dicembre dalle 9,30 alle 11,30, nella sala conferenze del Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in via Duomo 6, avrà luogo l’iniziativa dal titolo "Verso un futuro ecologico per il territorio – ambiente, energie rinnovabili e infrastrutture verdi", organizzata in collaborazione con Anci Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione regionale del Piemonte), Iuse (Istituto Universitario di Studi Europei), Consorzio Univer (Consorzio Università ed Impresa Vercelli), Politecnico di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Provincia di Vercelli.

La transizione verde rappresenta una delle iniziative della Commissione europea inserite all’interno

del Green Deal, strategia di crescita europea, che si pone come obiettivo principale il raggiungimento di un’Europa neutra entro il 2050 e la riduzione di emissioni Co2 almeno del 55% entro il 2030.

Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha presentato l’European Green Deal Package, un programma pensato appositamente per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, contenente diverse azioni da adottare il più presto possibile, come il rafforzamento dell’efficienza energetica e l’aumento delle fonti di energia rinnovabile. L’iniziativa, rivolto ai funzionari della pubblica amministrazione, alle imprese e ai cittadini del territorio, si pone come obiettivo quello di divulgare le linee della progettazione europea, il Pnrr e le opportunità sul territorio nell’ambito della transizione ecologica, energetica e della sostenibilità.

I relatori saranno Elena Ciarlo, EU Project Manager di Anci Piemonte; Piercarlo Rossi, professore ordinario dell’Istituto Universitario di Studi Europei; ingegnere Davide Vidotto, Consorzio Univer; professor Stefano Paolo Corgnati, professore ordinario e vice rettore del Politecnico di Torino; Enrico Ferrero, professore associato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; architetti Veronica Platinetti e Raffaella Pagano, Ufficio tutela e valorizzazione biodiversità della Provincia di Vercelli

Alla fine degli interventi, sarà lasciato spazio al dibattito e alle domande del pubblico in presenza e da remoto. Per partecipare in presenza è obbligatorio iscriversi al modulo di registrazione ed esibire all’ingresso la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) insieme a un valido documento di identità. Sarà possibile, sempre iscrivendosi al modulo di registrazione, seguire l’evento anche da remoto, attraverso la piattaforma GoToMeeting.