Comune di Vercelli: concorso di arte grafica "Il Canto di Natale di Charles Dickens". Il 18 dicembre al Teatro Civico andrà in scena il musical “A Christmas Carol”, ispirato alla nota storia, scritta nel 1843 da Charles Dickens. L’Amministrazione Comunale ha pensato ad un’iniziativa rivolta a tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, collegata a questo spettacolo.

“Abbiamo pensato di portare il Natale nelle scuole promuovendo un concorso di arti grafiche che si ispira ad una tradizionale storia natalizia - afferma il sindaco Andrea Corsaro – coinvolgeremo così moltissimi giovani che avranno poi la possibilità di vedere la loro opera pubblicata sul sito istituzionale e sui canali social della Città di Vercelli”.

Gli studenti sono quindi invitati a leggere, rileggere, farsi raccontare, riscoprire la storia di Ebenezer Scrooge e dei tre fantasmi che gli appaiono la notte di Natale e che trasformeranno per sempre la sua vita. “Partiamo, dunque, per un viaggio immaginario nella Londra di Dickens: è quasi Natale, Scrooge è nella sua camera fredda e solitaria, mentre la gente, in città, si dedica ai preparativi. "Disegnateci ciò che il racconto vi suggerisce - sottolinea l'assessore all’Istruzione Gianna Baucero. i personaggi che amate di più, quelli che vi commuovono, quelli che suscitano la vostra disapprovazione. Disegnate la Londra del tempo, la gente per le strade, le tavole imbandite, i negozi e i mercati ricolmi di merci, le strade illuminate dai

lampioni, le famiglie pronte a riunirsi per festeggiare"

Gli studenti sono invitati ad ideare e realizzare un’opera grafica ispirata alla storia di Dickens, sia lavorando singolarmente, sia in gruppi o classi, poi potranno fotografare l’elaborato ed inviarlo entro il 21 dicembre all’indirizzo di posta elettronica [email protected], precisando i nomi degli artisti, un recapito telefonico ed indicando nell’oggetto della e-mail: Concorso grafico – Il canto di Natale. Tutti i lavori inviati verranno pubblicati sul sito istituzionale sui social della Città di Vercelli. Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa riceveranno un attestato di partecipazione al concorso.