Al Teatro Civico il Trio Chagall in concerto

Vercelli, Teatro Civico: prosegue la XXIV stagione del Viotti Festival con il concerto che, sabato 11 dicembre alle 21, avrà come protagonista il Trio Chagall, ovvero Edoardo Grieco, violino, Francesco Massimino, violoncello, Lorenzo Nguyen al pianoforte. Il programma prevede: Trio per archi e pianoforte in do minore, op. 1 n. 3 di Beethoven; Trio n. 2 in einem Satz di Kagel e Trio per pianoforte n. 1 in do minore, op. 8 di Šostakovič.