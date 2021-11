Insecta, 40 gigantografie al Calamandrei

“Insecta XXL still life” sbarca nella sede di via Tino Dappiano dell’Istituto Tecnico Agrario Piero Calamandrei. Meglio conosciuta come “Mostra Insecta”, la prima volta è stata allestita dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dal Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola. La mostra itinerante consiste in 40 gigantografie raffiguranti esemplari reali delle collezioni entomologiche dei due musei. Le fotografie, realizzate da Franco Borrelli, consentono uno sguardo curioso su un mondo misterioso, affascinante e a volte invisibile ai nostri occhi attraverso un’esplosione di colori. Insecta XXL è aperta al pubblico: su prenotazione è possibile una visita guidata con i docenti delle materie tecniche e, soprattutto, con gli studenti del triennio agrario.

E’ possibile prenotare contattando l’Istituto Calamandrei al numero 0161843615.