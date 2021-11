“A riveder le stelle. La poesia per l’ambiente” è lo slogan della XVII edizione del Festival internazionale di Poesia civile Città di Vercelli, organizzato dall’associazione culturale Il Ponte, presieduta da Luigi Di Meglio.

Oggi, sabato 27 novembre alle 20 al Cinema Italia, ad aprire il festival sarà la proiezione di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (ingresso libero fino a esaurimento posti), il 1° dicembre, alle 17, all’Università Cattolica è in programma “Editoria e poesia civile: incontro con il poeta Maurizio Cucchi”: con l’autore a colloquio con Paolo Senna e intervento di Simonelli. In serata Cucchi sarà premiato a Vercelli.

Giovedì 2 dicembre, alle 11, nell’aula magna del Liceo Classico Lagrangia sarà la volta di “Perché poesie sull’ambiente e sui giovani?” che permetterà agli studenti di confrontarsi con Cucchi. Modererà la professoressa Elisabetta Dellavalle. In contemporanea nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Rosa Stampa è previsto “Il Natale: la magia delle parole e della musica”, un incontro con lo scrittore Ferdinando Albertazzi, autore di “Il regalo di Natale” e laboratorio con Gabriella Perugini. Alle 17,30 diretta dall’Università Cattolica di Milano, sulla pagina Facebook del festival @Poesiacivile è in programma “La riscoperta di un poeta appartato: Werner Lutz” con Lucia Amelia Salvato, Davide Rondoni e Karl Pestalozzi. Alle 18 alla biblioteca civica Negroni di Novara “Dante. Così lontano, così vicino” la presentazione del libro di Bianca Garavelli e visita guidata alla mostra bibliografica. Alle 18,30 alla Casa della Letteratura, a Lugano, in Svizzera, si terrà il recital in musica “Scrivere con un filo d’erba?”, con Alberto Nessi che dialogherà con Diego Fasoli e letture accompagnate musicalmente da Zeno Gabaglio.

Ma non è tutto. Venerdì 3 dicembre alle 12 nell’aula magna del Liceo Scientifico Avogadro incontro con Bjorn Larsson, scrittore svedese che si confronterà con gli studenti a partire dal libro “I poeti morto non scrivono gialli”. Modererà il dirigente Paoletta Picco. Alle 16,30 alla Biblioteca civica di via Galileo Ferraris sarà la volta del premio nazionale di traduzione di poesia civile inedita in Italia, riservato agli studenti dell’Università del Piemonte Orientale a cura dei docenti di Lingue e letterature straniere moderne, in collaborazione con l’Université de Savoie di Chambéry. Presenterà Andrea Baldissera. Alle 18,30 alla Vallotti il reading “La Commedia di un poeta del Novecento” tratto dal libro di Roberto Cicala “Da eterna poesia. Un poeta sulle orme di Dante: Clemente Rebora”, con letture di Roberto Sbaratto, musiche di Nicolò Manachino al flauto e Carlot-ta al pianoforte. Presenterà Giusi Baldissone.Sabato 4 alle 11 al seminario reading “La poesia della natura secondo Giancarlo Consonni”. Alle 15, altro reading ma in diretta Facebook dal Togo con Ayala Falak, presentata da Antonella Sinopoli ideatrice del progetto AfroWomenPoetry. Alle 16 reading sulla pagina Facebook “Lyra giovani 2021” con i poeti Tommaso Di Dio, Samir Galal Mohamed e Angelo Néstore, presentati da Franco Buffoni. Alle 17 al Museo Leone “Il portiere caduto alla difesa”: il goal in rime da Saba a Cucchi, da Garrincha a Meroni, con Riccardo Olivieri, Darwin Pastorin e Paolo Sollier. Domenica 5 alle 18 alla Vallotti serata finale con il conferimento del Premio Brassens alla memoria a Enzo Jannacci e a Ranuccio Sodi, autore del biofilm “Lo stradone con bagliore” e musica con Daniele Tione al pianoforte