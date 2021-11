Onore ai santi Agata ed Ignazio e agli artisti della storia sacra, concerto

Santhià: festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, oggi lunedì 22 novembre alle 21 nel Duomo di Sant'Agata con il concerto "Onore ai suoi Santi Agata ed Ignazio, ed agli artisti della storia sacra". La serata vedrà protagonisti i Maestri Serena Piana, soprano, Emanuele Barale, organista, la Camerata polifonica "Cantate Domino" di San Giacomo Vercellese, Ermanno Silano, organista e direttore, e Arturo Sacchetti, direttore. Durante la serata saranno presentate musiche polifoniche organistiche di Padre Davide Maria da Bergamo, Dante Destefanis, Giovanni Carisio e Arturo Sacchetti.

I brani saranno suonati sui tre organi presenti in Duomo: l'organo portativo nella Cripta di Santo Stefano, l'organo positivo "Maroni Biroldi" nel coro e l'organo monumentale "Serassi" nella tribuna d'ingresso. "Questa serata vuole essere un'offerta, polifonico organistica, per narrare l'avvincente storia intorno al Burgi Sanctae Agathae costellata di eventi per testimoniare un cammino, evolventesi nei secoli, che è autentica testimonianza di fede e di speranza - commenta il Maestro Arturo Sacchetti - Sono tanti, lontani e vicini, che in sintonia di intenti cantano la gloria di Dio attraverso l'arte con i loro testimoni, l'arte organaria, le voci, gli strumenti, la poesia, la composizione e l'interpretazione".