"Exhibition": il nuovo spettacolo di Cuocolo/Bosetti

Museo Borgogna: la rassegna "L'Arte si fa sentire" ospita, per 8 appuntamenti, la compagnia Cuocolo/Bosetti con il nuovo spettacolo "Exhibition". Dal 25 novembre, l'attrice Roberta Bosetti, con la regia di Renato Cuocolo, accompagnerà il pubblico in uno spettacolo itinerante, un viaggio introspettivo tra le opere d’arte esposte in museo. Pensato per i musei, “Exhibition” si interroga sulla natura dell’esibizione dell’arte. I visitatori/spettatori, muniti di radio guide, attraversano gli spazi museali con le parole dell’attrice performer, che li condurrà in un’avventura fatta di immagini e parole, in cui autori, quadri e ricordi si incontrano per creare un museo interiore, in cui l’opera d’arte è l’esperienza della vita stessa. Lo spettacolo – senza alterare gli spazi esistenti ma anzi facendo proprio il senso di immutabilità che li caratterizza – opera un détournement del museo. Il risultato è la scoperta, dentro un luogo perfettamente reale, di un luogo nascosto, introspettivo e intimo, dove esistono sempre la possibilità di disorientarsi e la probabilità di perdersi. Perché attraversare un museo vuol dire

sempre creare una propria mappa, una psicogeografia nella quale visto, conosciuto e vissuto si intrecciano. Un museo senza mura che lo trasforma da luogo di conservazione in un teatro di esperienze.

"Ci è sempre piaciuto guardare avanti – afferma la coppia - fare delle prove di futuro. Abbiamo immaginato un teatro da farsi dopo la catastrofe. Un teatro che rimetta in discussione la sua funzione, l'idea di comunità, le sue possibilità tecniche, la distanza tra attore e personaggio, la relazione tra realtà e finzione. Il teatro dovrà tornare ad essere essenziale".

Lo spettacolo è parte della rassegna “Empátheia” promossa e organizzata dell'associazione Officina Teatrale degli Anacoleti.

Gli appuntamenti sono parte del calendario di eventi del progetto “Dedalo, volare sugli anni”. Obbligo di Green Pass e mascherina. Prenotazione obbligatoria al numero 389 2116858; biglietto unico 16 euro. Spettacoli: giovedì 25 novembre e 2 dicembre: ore 17; 26-27 novembre/ 3-4 dicembre: ore 21; 28 novembre/5 dicembre ore 17.30.