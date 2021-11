Gustatio alla caupona: i sapori di 2000 anni fa con l'archeogastronoma

Vercelli, Mac Museo archeologico 'Bruzza': 'Gustatio alla caupona: sapori di 2000 anni fa' è il tema dell'iniziativa in programma sabato 20 novembre. L'appuntamento è inserito nell’ambito del progetto Dedalo Vola: sarà una vera e propria esperienza culinaria che ci porterà alla scoperta dei cibi che si consumavano ai tempi della Vercelli romana.

"In questo viaggio ci condurrà l’archeogastronoma Laura Mussi, capace di far rivivere sulle tavole moderne i sapori scomparsi con l’obiettivo di far crescere l’interesse per l’archeologia e la storia, riscoprire e valorizzare le nostre origini culturali e le tradizioni, promuovere il territorio e la cultura anche attraverso la tavola, sensibilizzando a un’alimentazione naturale, semplice e sana" spiegano dal Mac. Durante la degustazione, sarà infatti possibile osservare e comprendere i reperti esposti al Mac che provengono dall’antica caupona ritrovata a Vercelli in via Giovenone. La caupona era infatti nel mondo romano il luogo deputato alla vendita di vino, cibo e generi commestibili, oltre che all’accoglienza e al ristoro di cittadini e forestieri.

Laura Mussi, archeologa, dal 2014 ha iniziato ad occuparsi di archeogastronomia, disciplina finalizzata alla diffusione delle conoscenze gastronomiche del passato. Lo scopo è quello di riproporre le ricette storiche, facendo rivivere sulle tavole moderne i sapori scomparsi, con l’obiettivo di far crescere l’interesse per l’archeologia e la storia, riscoprire e valorizzare le nostre origini culturali e le tradizioni, promuovere i territori e la cultura anche attraverso la tavola, sensibilizzare a un’alimentazione naturale, semplice e sana. La sua attività prevede la consulenza e la realizzazione completa di aperitivi, cene, conferenze, corsi inerenti la cucina antica e viene svolta in occasione di rievocazioni storiche, nelle fiere o in concomitanza di

ricorrenze ed eventi presso musei, enti culturali e mostre.

In occasione di Expo Milano 2015 Laura Mussi ha organizzato numerosi incontri a cadenza mensile con animazione storica, dal titolo “Aperitivo con la Storia”. Nell’anno 2016 ha conseguito il blasone di Ambasciatore conferito da AISG (Accademia Italiana

Gastronomia Storica) come “Promotrice della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche italiane”, identificate come strumento di sviluppo cultuale, economico e turistico.

L’attività fa parte del Progetto Dedalo Vola - scelto e finanziato dalla Compagnia di San Paolo come “programma faro” - che punta alla promozione della salute e del benessere delle persone attraverso la cultura. Il Progetto include 5 linee di attività culturali: esperienze museali e di lettura, esperienze attive di teatro e di musica, trasformazione degli spazi di cura. I posti per la degustazione sono limitati ed è pertanto obbligatoria la prenotazione al 348.3272584.