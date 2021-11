Il concerto di Baglioni fa sold out in meno di un'ora

Vercelli, concerto di Claudio Baglioni: ad un quarto d'ora dall'inizio della vendita dei biglietti rimanevano pochi posti per la platea del Teatro Civico, qualche palco e alcune fila nel loggione. Posti che sono stati esauriti in meno di un'ora. "Un successone" commenta soddisfatto l'assessore agli eventi Domenico Sabatino, artefice della "visita" a Vercelli del cantautore. Ebbene sì, tra le tappe del tour Dodici Note - Solo 2022, dopo Roma, Torino, Venezia e Firenze e prima di Verona e Trento spicca anche Vercelli: l'inizio della tournée che toccherà infatti i più importanti teatri lirici e di tradizione in Italia, partirà dalla capitale, il 24 gennaio, dal Teatro dell’Opera.

Il concerto pop-rock sinfonico di Baglioni al Teatro Civico è previsto per sabato 2 aprile. Il tour del cantautore italiano partirà da Roma, il 24 gennaio, con il concerto al Teatro dell’Opera, per visitare poi, i più importanti teatri lirici e di tradizione in Italia, tra cui Vercelli. "Dopo il successo di Max Pezzali e l’accoglienza che la musica italiana ha trovato quest’estate a Vercelli, abbiamo voluto continuare con un grandissimo artista – spiega l’assessore Domenico Sabatino – e dopo un lavoro di organizzazione e trattative il tour “Dodici Note - Solo 2022” farà tappa in città".

Tutte le informazioni sono reperibili: