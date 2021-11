Resti umani e archeologia: Santa Maria Maggiore si apre alla ricerca

Vercelli: in coincidenza con l'inizio delle indagini archeologiche e antropologiche al sito di Santa Maria Maggiore, promosse dal Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria, grazie a un finanziamento da parte della Fondazione Crt, il gruppo di ricerca in Osteoarcheologia dell'Insubria sta organizzando in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto di Vercelli e il il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, una Giornata di Studi dal titolo "Resti umani e archeologia. La chiesa di Santa Maria Maggiore apre le porte alla Ricerca". L'iniziativa avrà luogo il 19 novembre nel salone Sant'Eusebio del seminario arcivescovile.

La Giornata di Studi è pensata per la diffusione dei risultati preliminari e l'esposizione delle modalità di analisi e di ricerca sul sito ed è dedicata al pubblico, a tutti gli appassionati e interessati e agli studenti universitari. La giornata avrà inizio alle ore 16,30 con l'apertura dei lavori e con i saluti istituzionali da parte delle Autorità e successivamente si articolerà in diversi interventi svolti dalle figure professionali, con le rispettive competenze, che attualmente lavorano al progetto di analisi, fruizione e valorizzazione della cripta della chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla giornata prenderanno parte l'architetto Daniele De Luca e l'ingegnere Fabrizio Tabacchi dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto di Vercelli, la Dott.ssa Francesca Garanzini, Funzionario Archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e la Prof.ssa Eleonora Destefanis, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale. Parteciperanno inoltre come relatori la Dott.ssa Marta Licata, la Dott.ssa Roberta Fusco, il Dott. Omar Larentis e la Dott.ssa Chiara Tesi, del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Gli interventi spazieranno dagli studi storico-archeologici del contesto in analisi, fino alle metodologie di esame dei resti umani esposte tramite esempi pratici di studio da parte del Gruppo di Ricerca in osteoarcheologia. La partecipazione all'evento è gratuita ed è necessaria la certificazione verde Covid-19 (Green pass). La prenotazione è obbligatoria mediante il seguente indirizzo e-mail: [email protected] (subordinata alla disponibilità di posti).