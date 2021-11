Peste, talismani, devozione: visita con il Museo della Farmacia Picciòla

Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo: in occasione dell’iniziativa nazionale dell’associazione Kid Pass Culture, sabato 13 novembre, alle 15,30, sarà proposto alle famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni il laboratorio "Avventure tra le pagine. Eusebio in fabula". Una vera e propria favola, liberamente ispirata alla vita di Sant'Eusebio, condurrà in un viaggio alla scoperta dei passi del patrono, grazie anche alla concomitanza dell’esposizione temporanea Eusebio e i suoi Vangeli. Le origini di una biblioteca. La mostra, che sarà visitabile fino a dicembre, sta riscuotendo molto successo ed è stata organizzata in occasione della ricorrenza dei 1650 anni dalla morte di Sant'Eusebio di Vercelli. Il laboratorio del 13 novembre è dedicato alle famiglie ed è stato ideato insieme ai volontari del Servizio Civile progetto “Forma Mentis”. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 12 novembre, il costo a famiglia è di 5 euro.

Il 27 novembre invece, alle 1530, i manoscritti della Biblioteca Capitolare e le opere esposte al Museo del Tesoro del Duomo saranno protagonisti della visita "Da una pandemia all’altra. Peste, talismani e devozione". L’appuntamento è organizzato insieme al Museo della Farmacia Picciòla che sarà anche parte del percorso di visita grazie alla guida del dottor Carlo Bagliani, che, al termine intrattenimento musicale al Viotti Club di via Galileo Ferraris. Tante le curiosità trattate, cercando in qualche modo di esorcizzare il terribile periodo di pandemia che il Paese sta attraversando: le pandemie storiche, i rimedi “artigianali” e scientifici per le malattie più terribili, l’impatto delle epidemie sulla storia religiosa della città di Vercelli tra Medioevo ed età moderna. La visita, con posti limitati, inizierà dal Museo del Tesoro del Duomo. Per partecipare è necessaria

la prenotazione entro il 25 novembre: iniziativa a pagamento.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative e per prenotazioni: [email protected] oppure 016151650. Per accedere alle iniziative è necessario essere muniti di green pass in corso di validità, mascherina individuale e rispettare il distanziamento sociale.