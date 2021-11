"Vercellae": un libro restituisce il suo aspetto in epoca imperiale

Un libro che cerca di restituire visivamente un'immagine di parte della città di Vercelli in epoca imperiale: il suo titolo è “Vercellae Municipium Romanum” e verrà presentato sabato 13 novembre alle 17 al Museo Leone. Il volume è stato curato dall’associazione culturale “La Rete – consulta per la promozione del territorio vercellese”. Redatto da Silvano Beltrame, Donatella Demichelis e Maurizio Roccato è pubblicato da Undici Edizioni.

Nel libro gli autori illustrano alcune delle grandi costruzioni pubbliche cittadine di epoca imperiale che, sebbene parzialmente indagate, sono oggi localizzabili con certezza assoluta: l'anfiteatro, le terme e il porto-canale. "Siamo andati a concentrare tutte le informazioni relative a queste tre costruzioni pubbliche e inoltre abbiamo voluto dare un contributo facendone una ricostruzione grafica che si avvicina molto a quella reale perché l’architettura romana è modulare” spiegano da La Rete.

