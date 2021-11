Arian: scultura di Nikita Kroft esposta a Dubai

C’è anche un’artista nata e cresciuta a Borgosesia tra coloro che, dal 6 novembre, esporranno le loro opere a Dubai, in occasione dell’Expo Internazionale. Si tratta di Daniela Della Ragione, in arte Nikita Kroft: "Sono molto legata a Borgosesia - racconta l'artista - sono cresciuta alla Fornace e lì ho tutti i miei ricordi più cari. Oggi vivo altrove, ma il mio cuore batte per Borgosesia, dove ho iniziato il mio percorso artistico da autodidatta, affascinata dalle forme, dai colori, dall’energia visibile ed invisibile".

Della Ragione esporrà a Dubai, selezionata dalla Galleria Accorsi Arte (sedi a Venezia, Torino, Londra e New York) che ha scelto, anche per altre importanti piazze artistiche, le opere metafisiche di questa artista, il cui segno distintivo è la ricerca continua sui materiali, sulle forme e sui concetti.

A Dubai esporrà “Arian”, una scultura in materiale misto riciclato, che rappresenta l’intelligenza artificiale. "Rivolgo i miei complimenti a Daniela Della Ragione - commenta il sindaco Paolo Tiramani -. Le auguro successo per la sua partecipazione alla prestigiosissima vetrina dell’Expo di Dubai, e la ringrazio per portare sempre nel cuore il legame con Borgosesia. Il nome della nostra città arriva dunque sempre più lontano, trasportato dal genio di questa nostra concittadina".