Il 37° Concorso Internazionale Valsesia Musica: violino e orchestra

Al 37°Concorso Internazionale Valsesia Musica 2021, archiviata la 22a edizione juniores, il cui concerto dei vincitori si è tenuto nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, è ora la volta della sezione per violino e orchestra, le cui selezioni online si sono concluse lo scorso 27 ottobre. Di eccellente livello le performance prodotte che hanno intensamente impegnato la giuria formata dal sudtirolese Hubert Stuppner, dal direttore artistico del concorso Vincenzo Balzani, dall’austriaco Christian Anzinger e dall’albanese Lindita Hoxha a cui è stato affidato l’arduo compito di selezionare i migliori 13 che animeranno il Teatro Civico di Varallo il 12 e il 13 novembre prossimi e precisamente gli italiani Teofil Milenkovic, Francesco Papa e Giulia Maria Rimonda, le giapponesi Seina Matsuoka e Reika Sakamoto, i cinesi Chaofan Wang e Jingzhi Zhang, i tedeschi Elias David Moncado e Cord Koss, la sud coreana Hyung-Eun Kim, la russo - kazaka Galiya Zharova, lo spagnolo di origine moldava Chiril Maximov e l’austro-svedese Lorenz Karls già semifinalista lo scorso anno. La prova eliminatoria si terrà con l’ausilio dei pianisti Camilla Marone Bianco e Georgi Trendafiloff venerdì 12 novembre mentre sabato 13 alle 20,30 avrà luogo la finale che si avvarrà, come di consueto, dell’orchestra “Antonio Vivaldi” diretta da Lorenzo Passerini.

Ormai considerato dai giovani talenti dell’archetto tra le tappe d’obbligo sulla via della consacrazione internazionale, l’edizione 2021 del “Valsesia Musica” per violino e orchestra dovrà incoronare l’erede di Giuseppe Gibboni, primo premio 2020, e fresco vincitore del celeberrimo concorso Paganini di Genova.

Ricordiamo infine quanto sia importante, in tempi così difficili, sostenere l’associazione: è infatti sempre possibile aderire agli “Amici di Valsesia Musica” contattando il sodalizio al numero 347 8317568 (anche whatsapp) o scrivendo a [email protected]

PROGRAMMA CONCORSO

Per la sezione violino e orchestra, la prima prova live è in programma venerdì 12 novembre dalle 11 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. La prova finale con l’orchestra “Antonio Vivaldi” è prevista per sabato 13 novembre alle 20,30.