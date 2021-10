Vercelli 1553. Il buio sui Savoia, il romanzo di Luca Revello

Vercelli 1553. Il buio sui Savoia: è il titolo del romanzo di Luca Revello, pubblicato dal Edizioni Joker nella collana I Narranti. "Il 18 novembre 1553 è una data che ha segnato la storia di Vercelli: i francesi entrano in città alle prime luci dell’alba e ne prendono il controllo per soli due giorni - racconta l'autore - Perché sono stati costretti a ritirarsi salvando così i Savoia? Che cosa è accaduto veramente? Chi erano i protagonisti di queste vicende degne dei migliori racconti di cappa e spada? Le storie di questo romanzo, nato dopo un lungo lavoro di ricerca, s’intrecciano fino a formare un racconto vivido e particolareggiato che trascina il lettore in quel preciso momento storico e permette di osservarlo attraverso gli occhi di chi ne ha preso parte. I fatti riportati sono veri, tratti da documenti storici e da lettere private dell’epoca, e i personaggi sono realmente esistiti".

Luca Revello è nato nel 1964 a Venezia. Biellese di adozione, si è laureato in Economia e Commercio a Torino nel 1990. Da sempre è appassionato di storia, di sport, di giochi di ruolo e da tavolo. Dopo il 2013 si è avvicinato alla scherma e alla rievocazione storica, che pratica tutt’ora.