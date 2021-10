Museo del Tesoro del Duomo: visita tematica "I passi di Eusebio"

Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo: "I passi di Eusebio" è il tema della visita alla mostra "Eusebio e i suoi Vangeli. Le origini di una biblioteca", in programma sabato 6 novembre, alle 15,30. Proseguono così gli appuntamenti della rassegna "Passeggiando tra sacro e profano" della Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli.



Attraverso i manoscritti e gli oggetti esposti nel Museo del Tesoro del Duomo si vogliono ripercorrere i passi del proto vescovo Eusebio. La vita, le leggende e la storia del patrono lungo i secoli, ma anche i frammenti dei suoi Vangeli, segni tangibili della sua volontà di avvicinare il mistero divino ai fedeli. Il Codex Vercellensis Evangeliorum, conosciuto come codice A della Biblioteca Capitolare di Vercelli, è tra le più antiche traduzioni in lingua latina dai Vangeli greci, attribuita proprio a Sant'Eusebio. La visita sarà inoltre l’occasione per vedere uno dei fogli pergamenacei del manoscritto del IV secolo insieme alla legatura preziosa donata da re Berengario che dal X secolo custodiva i Vangeli.

Per partecipare alla visita I passi di Eusebio è necessario prenotare entro il 5 novembre, fino ad esaurimento posti, chiamando lo 0161 51650 o scrivendo a [email protected] L'appuntamento è gratuito nell'ambito del Progetto Dedalo Volare sugli anni di Asl Vercelli, in collaborazione con la rete Muvv - Musei di Vercelli e Varallo, tra le iniziative di Well Impact di Compagnia di San Paolo. L’esposizione Eusebio e i suoi Vangeli, visibile fino al 19 dicembre, è organizzata nell’ambito delle celebrazioni per i 1650 anni dalla morte di Eusebio ed è realizzata grazie al sostegno dell’Arcidiocesi di Vercelli, della Fondazione Crv e del Lions Club di Vercelli, in rete con Muvv - Musei di Vercelli e Varallo. Per partecipare è necessario essere in possesso del Green pass.