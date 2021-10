A spasso con Giovanni Battista Viotti: visite gratuite per la città

Vercelli: a corollario del 71° Concorso Viotti, il Comune in collaborazione con Atò propone l'iniziativa "A spasso con Giovanni Battista Viotti", ovvero una serie di visite gratuite tematiche per la città. “L’idea è quella di promuovere sempre più il concorso Viotti, eccellenza musicale cittadina - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - organizzando iniziative correlate che valorizzino il centro storico, sottolineando i riferimenti al mondo teatrale e musicale”.

L’itinerario si snoderà nel cuore della città, con partenza dalla chiesa di San Cristoforo, per poi proseguire verso la sinagoga e il quartiere ebraico, successivamente si raggiungerà il broletto con teatro e casino al piano terra. Il percorso continuerà lungo via Duomo e i suoi palazzi dei secoli XVIII e XIX, il Teatro dei Nobili e il Teatro Civico con il Museo del Teatro. Le ultime due tappe

saranno la Sala delle Unghie nel complesso della chiesa di San Pietro Martire e il cortile di palazzo Langosco. Al termine del percorso è previsto un momento conviviale con cioccolata calda e bicciolani accompagnato da un sottofondo musicale. A suonare saranno gli allievi della Scuola di Musica Vallotti. Le date per partecipare alla visita guidata sono cinque: venerdì 29 sabato 30 e domenica 31 ottobre, poi venerdì 5 e sabato 6 novembre. La durata del percorso guidato è di due ore, dalle 14,30 alle 16,30, con ritrovo di fronte alla chiesa di San Cristoforo. Per prenotazioni contattare Atl Biella Valsesia Vercelli al numero 0161 58002, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica [email protected]