Associazione Medici Cattolici Italiani, Alleanza Cattolica e Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi: le sezioni vercellesi delle associazioni cattoliche nazionali organizzano, nell'ambito degli incontri "Coltiviamo la vita", il consueto appuntamento autunnale dedicandolo ad un tema di stringente attualità: Vivere in una società medicalizzata - Aspetti medici, sociologici, bioetici. L’incontro in presenza è fissato per giovedì 28 ottobre, alle 17, presso l’aula magna del seminario arcivescovile.

Gli organizzatori vogliono invitare tutti i cittadini a riflettere sul continuo aumento del consumo di farmaci e del ricorso alle prestazioni medico-sanitarie nel nostro Paese, aumento che pone la questione della salute al centro delle preoccupazioni personali e dell’opinione pubblica, provocando una vera e propria “medicalizzazione” della cultura contemporanea. "La riflessione coinvolge certamente la prospettiva dell’organizzazione del sistema sanitario, affidata a Gianfranco Zulian, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, ma si estende alle implicazioni sociologiche del cambiamento radicale della mentalità corrente e degli stili di vita dell’intera popolazione, di cui parlerà Anna Rosa Favretto, docente di sociologia all’Università di Torino. Della delineazione di un orizzonte valoriale antropologico ed etico per le scelte da mettere in campo tratterà don Paolo Merlo, docente di bioetica presso la Facoltà teologica di Torino.

Per partecipare occorre prenotarsi entro il 26 ottobre alla mail [email protected]; è necessario avere il Green pass.