"Dentro il cantiere" per una visita inedita della Sala Araba

Vercelli, Museo Borgogna: sabato 30 e domenica 31 ottobre, la conservatrice Cinzia Lacchia in compagnia delle restauratrici che si stanno occupando del recupero della Sala Araba voluta da Antonio Borgogna per la sua casa-museo, vi accoglieranno "dentro il cantiere" per una visita inedita. Racconteranno insieme le fasi di un restauro complesso e ancora in corso e la storia dell'allestimento di un pezzo d'Oriente a Vercelli a metà Ottocento.

Sabato 30 ottobre alle 11 interverrà Giusi Bertolotto che sta restaurando, grazie al contributo Art Bonus di una donatrice privata, alcuni preziosi e raffinati oggetti che erano parte della collezione di manufatti ispirati all'Alhambra, realizzati in Egitto o persiani, mentre domenica 31 ottobre alle 15.30 sarà la restauratrice Maria Grazia Ferrari, responsabile della squadra di professioniste intente da un anno nel recupero delle policromie delle decorazioni murali.

"L'iniziativa è su prenotazione al 389 2116858 - sottolineano dal Borgogna -. Si raccomandano calzature comode. I posti sono limitati. Il ricavato delle visite andrà a sostenere le spese del costoso progetto di recupero e riallestimento. Le donazioni si ricevono anche attraverso l'Art Bonus".