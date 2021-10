"Filosofando" e "Esperanto", appuntamenti culturali in biblioteca

Tornano gli incontri proposti dall’associazione ‘L Lantarnin dal Ranatè grazie a Massimiliano Sanfedino, Federico Ottavis e Cinzia Vanni.

Lunedì prossimo, 18 ottobre, dalle 18 in biblioteca civica “Favorino Brunod”, verranno presentati i nuovi appuntamenti culturali. Per “Filosofando” gli interessati potranno dialogare con Sanfedino e Ottavis, per “Esperanto” con Vanni. Gli incontri sono tutti gratuiti e per accedere alla biblioteca è necessario essere in possesso del Green pass. Chi volesse avere informazioni può contattare il 347-6466221.