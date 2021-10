Al Salone del libro stelle, sport, buone pratiche mediche

Torino, il Consiglio regionale al Salone internazionale del libro in programma al Lingotto Fiere fino al 18 ottobre: proseguono gli appuntamenti che spaziano dalla riscoperta della cultura piemontese ai nuovi stili di vita introdotti dalla pandemia, dalle moderne missioni spaziali che vedono il ruolo del Piemonte in primo piano alla telemedicina, dal Barocco allo sport e al futuro dell’editoria. E, ancora, uno sguardo al mondo della famiglia, dell’informazione locale, dei detenuti, dei minori e degli animali. I visitatori possono conoscere l'attività legislativa e culturale dell'Assemblea piemontese attraverso le pubblicazioni in distribuzione allo stand istituzionale, in un’area condivisa con la Giunta regionale, sono aperti gli undici appuntamenti che si svolgeranno nell’Arena Piemonte (al padiglione 2) e in Sala Argento (al padiglione 3).

Domenica 17 ottobre ore 11

Arena Piemonte

Figli delle stelle: un viaggio per scoprire la volta celeste, fra pianeti e costellazioni

Con quali metodi possiamo studiare il cielo? Come nascono e muoiono pianeti, stelle e galassie? Come evolve l’Universo? Un incontro per famiglie, soprattutto per bambini e ragazzi curiosi, che troveranno risposta a questi e a molti altri interrogativi. A guidarli in un’avvincente scoperta del cosmo saranno gli esperti e divulgatori di Infini.to - Planetario di Torino - Museo dell'astronomia e dello spazio. I relatori sono Emanuele Balboni e Marco Brusa, comunicatori scientifici di Infini.to - Planetario di Torino - Museo dell'astronomia e dello spazio.

Domenica 17 ore 14

Sala Argento

Far crescere i diritti. Nuovi strumenti a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

L’incontro, organizzato dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha lo scopo di diffondere la conoscenza di iniziative e progetti che promuovono la tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Verranno quindi presentati il Vademecum formativo e informativo per genitori e figli sul tema dei diritti delle persone di minore età, a cura dell’associazione Infanzia e Famiglia Aief e il Progetto europeo Children Digi-Core, a cui partecipa il Consiglio regionale, e che consentirà ai bambini e ai ragazzi di segnalare via app le violazioni dei diritti subite, mediante l'attivazione di un contatto diretto con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. I relatori sono Antonio Rinaudo, già Procuratore della Repubblica e Commissario area giuridico-amministrativa dell'unità di crisi; Simona Donati, avvocato esperta in diritto di famiglia e co-redattrice Vademecum Aief; Antonella Ferrero, assegnista di ricerca Dipartimento Giurisprudenza – Università di Torino; Francesco Ronchi, amministratore delegato e presidente Synestesia; Stefano Marra, care leaver senior Agevolando. Modera il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Domenica 17 ottobre ore 15,30

Arena Piemonte

Lo spazio chiama, il Piemonte decolla. Missioni e grandi progetti alla conquista del cosmo

Il Piemonte vanta da tempo numerose eccellenze nel campo della ricerca scientifica e tecnologica rivolta a migliorare la conoscenza del dominio aerospaziale e delle sue potenziali risorse. Dal contributo in prima linea alla missione su Marte al progetto della Città dello Spazio, saranno raccontati le spedizioni e i progetti più avvincenti che vedono coinvolti l’Aeronautica militare, il mondo accademico e importanti aziende del territorio. I relatori sono Walter Cugno, vicepresident Exploration and Science Domain Thales Alenia Space Italia; Col. Marco Galgani, vice capo Ufficio generale per lo spazio dello Stato Maggiore Aeronautica; Giancarlo Genta, professore emerito del Politecnico di Torino e responsabile del progetto di esplorazione umana su Marte della International Academy of Astronautics. Modera Antonio Lo Campo, giornalista scientifico.

Domenica 17 ottobre 18.30

Sala Argento

Il Difensore Civico e i Garanti al servizio della comunità piemontese

L’intento dell’evento è quello di portare all’attenzione del pubblico e dei media i compiti e le funzioni che il Difensore Civico e gli altri Garanti regionali (Garante dell’infanzia e adolescenza, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante per i diritti degli animali) svolgono a favore dei cittadini e della comunità del Piemonte. Si tratta di organi di garanzia della Regione che operano in autonomia e in forma gratuita al servizio dei cittadini e dei loro diritti. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità per chiedere l’intervento di ciascun organismo, nonché le iniziative e i progetti in “cantiere”. I relatori sono il difensore civico Regione Piemonte; il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; il garante regionale per i diritti degli animali. Modera Giulio Biino, presidente Circolo dei lettori

Lunedì 18 ottobre ore 11

Arena Piemonte

Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l’Europa e il mondo

Un omaggio agli atleti piemontesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 e alle sportive degli Europei di pallavolo femminile. Un orgoglio per il Piemonte e un modello per i più giovani. I relatori sono Silvia Bruno, presidente del Comitato regionale Piemonte del Cip; Stefano Fabio Mossino, presidente del Comitato regionale Piemonte del Coni Moderatore; Giorgio Giglioli, giornalista Rai 3 Piemonte. Interverrà una rappresentanza degli atleti piemontesi olimpici e paralimpici che hanno partecipato a Tokyo 2020.

Lunedì 18 ottobre ore 18.30

Arena Piemonye

La tecnologia al servizio del paziente. Buone pratiche e opportunità offerte dalla telemedicina

La pandemia ha rafforzato l’esigenza di potenziare i servizi di telemedicina, mettendo in luce i numerosi benefici che la tecnologia e il digitale possono offrire – anche superata l’emergenza. L’incontro organizzato dal Consiglio regionale attraverso gli Stati generali per la prevenzione e il benessere vuole raccontare i servizi già disponibili e in uso per migliorare la continuità

assistenziale e garantire un filo diretto fra medico e paziente. I relatori sono Alberto Lazzero, primario del servizio di telemedicina e sanità digitale presso il Ght Alpes de Sud, Centre Hospitalier de Briançon e membro del registro di esperti in sanità digitale per Oms Diego Moniaci, primario di chirurgia vascolare, Asl Citta' di Torino Laura Patrucco, membro del Comitato Scientifico di Assd - Associazione Scientifica Sanità Digitale, Paziente Esperto Eupati. Moderano il presidente e vicepresidente Commissione Sanità Consiglio regionale del Piemonte