Quando tradizionale ora del tè diventa un momento musicale

Vercelli: prosegue la rassegna Viotti Tea, nella nuova sede della Camerata Ducale. La tradizionale ora del tè diventa l'ora della musica per ascoltare insieme, in pieno pomeriggio, i migliori talenti della nuova generazione. Mercoledì, 13 ottobre alle 17, Danae Rikos, soprano e Andrea Bevilacqua al pianoforte proporranno un programma che va da Lied der Mignon, Op. 62 n. 3 So lasst mich scheinen di Schubert; Deux romances, L. 79 “Romance” et “Les cloches” Ariettes oubliées, L. 60 n. 2 “Il pleure dans mon coeur” L. 4 “Nuit d’etoiles” di Debussy; Op. 21 n. 5 “Lillacs”, Op. 21 n. 7 “Zdes khorosho” di Rachmaninov; Vedrai carino dal Dongiovanni di Mozart; Quando m’en vo da Bohème e O mio babbino caro da Gianni Schicchi di Puccini; Air des bijoux dal Faust di Gounod.

Giovedì 21 ottobre alle 17 sarà la volta di Vincenzo Atanasio, tromba, Anastasia Stovbyr al pianoforte che presenteeranno Andante et Allegro di Guy-Ropartz; Allegro dal concerto in mi bemolle maggiore per tromba e orchestra (III Mov) di Haydin; Variazioni su un tema di Gluck K 455 di Mozart; Tema e variazioni sul Carnevale di Venezia di Arban; Tazze di porcellana di Zadertsky. E infine Suite Parisienne di Martin.

Capienza massima del Viotti Club e di 22 posti: prenotazioni al 329 126 37 02 o a [email protected]. Il costo dei concerti pomeridiani è di 5 euro.