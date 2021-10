L'Eurovision Song Contest 2022 assegnato a Torino

L'Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al Pala Alpitour di Torino.

Una bella notizia per il capoluogo piemontese: l'annuncio ufficiale è arrivato oggi, venerdì 8 ottobre. L'edizione 2022, che torna in Italia dopo 30 anni, è prevista per maggio: dopo la vittoria dei Maneskin erano state numerose le località italiane che si erano candidate per ospitare la prestigiosa manifestazione canora.

L'Eurovision Song Contest 2021 è stato visto da 183 milioni di telespettatori; a Torino è prevista la partecipazione dei rappresentanti di ben 44 Paesi: la produzione dura 9 settimane, di cui sei prima della manifestazione. Torino accoglierà 40 delegazioni da tutta Europa e migliaia di giornalisti internazionali accreditati.