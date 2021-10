Vercelli: "L'arte di immaginare. Strategie di pensiero visuale con il Museo Borgogna" è il tema dell'iniziativa in programma giovedì 14 e 21 ottobre alle 15,30 all'ospedale Sant'Andrea, nella sala d'attesa di Oncologia. Spazio e tempo da dedicare a se stessi con un'opera delle collezioni del Borgogna che diventa lo spunto per un laboratorio di Visual Thinking Strategies (Vts). E' un metodo che attraverso l'osservazione, il confronto, la discussione mette al centro di punto di vista, le curiosità e le risorse del partecipante. Un'occasione di scambio e di benessere "perché immaginare è una palestra sana e divertente per la nostra mente" sottolineano i promotori dell'iniziativa. Appuntamento gratuito ma su prenotazione al 389 2116858. Le iniziative sono inserite nel nuovo calendario di appuntamenti del progetto Dedalo vola.