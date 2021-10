Il Marché au Fort promuove e valorizza le produzioni agricole locali

Ritorna il grande evento che apre la stagione autunnale in Val d’Aosta e che ogni anno promuove e valorizza le produzioni agricole del territorio: il Marché au Fort. La manifestazione si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle 18.30, nel Borgo medievale di Bard, ricalcando la formula dell’edizione dello scorso anno su due giornate. L’evento è promosso da Assessorato all’Agricoltura Regione autonoma Valle d’Aosta, Comune di Bard, Chambre Valdôtaine e Forte di Bard. I produttori saranno suddivisi in tre aree mercatali lungo il borgo. La più grande mostra-mercato dedicata all’enogastronomia e alla vendita di prodotti tipici della Valle d’Aosta consentirà ai visitatori di poter conoscere e assaporare i fiori all’occhiello della tavola valdostana.

Saranno 65 le aziende partecipanti all’evento, che presenteranno le produzioni delle filiere agroalimentari della regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti sotto regimi di qualità DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici. Oltre alla varietà dei prodotti in vendita e in esposizione in una location unica, che unisce la storia alla bellezza della natura, i visitatori potranno approfittare di promozioni a tutto tondo per poter assaporare e godere pienamente delle meraviglie offerte dalla Val d’Aosta.

Si potrà soggiornare e cenare negli hotel aderenti all’iniziativa “Weekend Gustoso” ricevendo un welcome kit e una bottiglia di ottimo vino DOC Valle d’Aosta oltre a un esclusivo oggetto di artigianato locale. La promozione sarà valida per i giorni 8-9-10 ottobre prenotando direttamente sul sito ufficiale di prenotazione della Valle d’Aosta bookingvalledaosta.it dalla pagina “Weekend Gustoso”. Inoltre, tutti i visitatori potranno usufruire di un Buono Prodotti del valore di 15 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché, completando l’apposita lTessera Punti della Chambre Valdôtaine in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa.

Non è necessaria la prenotazione, l’accesso all’evento è gratuito ma con l’ obbligo di possesso del Green pass per accedere alle aree mercatali. E’ inoltre previsto un servizio navette gratuito per l’intera giornata, dalle ore 8.30 alle 19.30, che collegherà i parcheggi periferici dislocati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, nei Comuni di Bard e Donnas con l’area della manifestazione. Nel vicino Comune di Hône saranno a disposizione diverse aree parcheggio da cui sarà possibile raggiungere l'evento a piedi. Per informazioni si può chiamare il numero 0125 833811 (Forte di Bard) oppure visitare il sito www.fortedibard.it.