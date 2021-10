Proseguono le iniziative autunnali il al Museo Borgogna di Vercelli. "Continuano le attività de "L'Arte si fa sentire" con concerti, visite guidate, iniziative per i più piccoli ma anche le grandi novità: la Sala Araba in restauro con le visite “Cantiere Aperto e l'appuntamento del Progetto Brein di Diapsi" sottolinea lo staff museale.

Apertura straordinaria con orario straordinario: solo per sabato 2 ottobre il Borgogna sarà aperto dalle 15 alle 18 e non dalle 10 alle 13. Dalle 21 ospiteremo uno dei grandi eventi in musica della Società del Quartetto, il concerto del violoncellista Lamberto Curtoni nella rassegna "Con Temporarities". Prenotazioni al numero 0161 255575

Appunti di viaggio

"Domenica 3 ottobre alle 15 proponiamo un viaggio intorno al mondo insieme ad Antonio Borgogna - spiegano dallo staff museale -. Il fondatore del museo è stato non solo un raffinato collezionista ma anche un appassionato viaggiatore. Da ogni suo viaggio ha portato un souvenir per la sua città: "Appunti di viaggio" sarà una visita guidata alla casa-museo di Borgogna, sul filo dei viaggi e delle suggestioni 'esotiche' giunte fino a noi".

Prenotazione al numero 389 2116858; iniziativa a pagamento