Open day per avvinare bambini e ragazzi all'attività bandistica

Romagnano Sesia: il Museo della Villa Caccia ospita due delle tre tappe dedicate alla musica, ed in particolare alla scoperta della banda cittadina romagnanese. Una collaborazione tra Banda Musicale cittadina di Romagnano Sesia, Istituto comprensivo Curioni e l’Amministrazione comunale, ha dato via a un week end di musica e open day della Bmc. Per la mattinata di oggi, venerdì 1° ottobre, era previsto per la banda una presentazione dedicata alle scuole elementari e alle medie, per dar modo ai bambini e ai ragazzi di avvicinarsi alla musica e all'attività bandistica e soprattutto di provare con mano e fiato i vari strumenti che compongono l’organico.

Sabato 2 ottobre invece la Bmc aprirà invece le sue porte a tutti coloro che vorranno provare a suonare gli strumenti, avere informazioni sui corsi e iniziare un nuovo percorso musicale con i maestri di strumento. Domenica 3 ottobre è in programma il concerto del “Quintetto ottoni Brass Express”, che si esibirà nella preziosa cornice della Villa Caccia di Romagnano Sesia.

Quest’ultimo è formato dai componenti dell’orchestra sinfonica Nazionale della Rai: Paolo Valeriani, Matteo Magli,Greco D’Alceo Daniele, Joe Burnam ed Ercole Ceretta. Si tratta di strumentisti di fama internazionale, ma soprattutto grande talento, che hanno lo scopo di far conoscere e apprezzare le potenzialità espressive degli strumenti a ottone.