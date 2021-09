Vercelli: l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli e la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare propongono, sabato 2 ottobre alle 10 una speciale visita al patrimonio della Biblioteca Diocesana e Agnesiana, alla Biblioteca Capitolare e al Museo del Tesoro del Duomo. Il tema sarà ancora Dante a Vercelli, le Divine e le virtù tra l’Agnesiana e il Tesoro del Duomo sulla scia della conferenza "Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina, Laura Bosio e Dante" del 25 settembre. Il 2 ottobre, tuttavia, un piccolo gruppo di ospiti sarà condotto in uno speciale viaggio tutto vercellese ma orientato verso i gironi della Commedia. Protagoniste alcune opere del Museo del Tesoro del Duomo, della Biblioteca Capitolare e della Biblioteca Agnesiana Diocesana viste d a vicino e raccontate seguendo il fil rouge dantesco. La visita è a pagamento. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green pass ed è obbligatoria la prenotazione considerati i posti limitati scrivendo entro il 30 settembre a [email protected] o chiamando lo 0161 51650.