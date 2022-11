Vercelli: in sei nei guai per la rissa in piazza Cavour

Identificati dalla Polizia di Vercelli i presunti autori della rissa di sabato 8 ottobre in piazza Cavour. Si tratta di sei giovani, tra i quali due ragazze e un minorenne.

Quella sera, come spiegano dalla Questura, "due gruppi di giovani si erano scontrati violentemente nel cuore della movida vercellese. La rissa era proseguita fino all'arrivo delle pattuglie della Squadra Volanti che avevano ristabilito l'ordine, evitando che la situazione degenerasse".

L'identificazione dei partecipanti alla rissa è stata resa possibile, oltre che dal pronto intervento degli operatori di Polizia, anche dai riscontri delle telecamere di videosorveglianza pubblica che hanno permesso di ricostruire la dinamica e le varie fasi dell'aggressione.

Nell'ambito dei servizi di contrasto alla movida violenta, la Polizia di Vercelli ha denunciato all'autorità giudiziaria anche un ventenne di Vercelli, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti nonostante la giovane età, "in quanto - dicono dalla Questura - coinvolto in una discussione tra alcuni soggetti avvenuta alcune settimane prima all'interno di un noto locale cittadino, nonostante il ventenne risultasse destinatario del misura di prevenzione 'Daspo Willy' che gli inibiva l'accesso a tale locale".

Come specificano dalla caserma di via San Cristoforo, "la misura per contrastare episodi di movida violenta prevede, in caso di inottemperanza. la multa da 8.000 a 20.000 euro e la reclusione da sei mesi a due anni".