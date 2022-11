Incidente sulla A4: coinvolti un mezzo pesante ed un furgone

Vigili del fuoco: intorno alle 19,45 di mercoledì 2 novembre la squadra del distaccamento volontario di Santhià e quella permanente di Livorno Ferraris sono intervenute sull’autostrada A4, all'incirca al chilometro 54, in direzione Milano per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone. Nessun ferito grave. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dal sinistro. Sono intervenuti inoltre Polizia stradale, personale 118 e personale della viabilità autostradale.