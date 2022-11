Centra un veicolo parcheggiato e si ribalta: grave l'automobilista

Borgosesia: incidente in corso Vercelli, all’altezza del numero civico 190. Il conducente di una Fiat Panda, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale, ha perso il controllo dell’autovettura centrando in pieno una Ford Fiesta regolarmente parcheggiata lungo la strada. La Panda nell’impatto si è ribaltata, e l’automobilista alla guida ha riportato serie ferite. E' subito intervenuta la Polizia municipale che ha provveduto a far scorrere il traffico mentre i Vigili del fuoco di Varallo hanno dovuto estrarre il ferito.

L’uomo, un cinquantacinquenne di Borgosesia, è stato trasportato all’ospedale cittadino con l’autoambulanza del 118 ma, viste le condizioni serie in cui versava, è stato immediatamente trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara.