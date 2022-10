Vercelli: cade in casa, intervengono i vigili del fuoco per il salvataggio

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre, due squadre di vigili del fuoco del comando centrale di Vercelli sono intervenute in Viale Rimembranza 90, a supporto del personale del 118, per il recupero e il trasporto di una persona caduta in casa.

I vigili del fuoco, grazie all'autoscala, hanno provveduto a recuperare la persona dal sesto piano,portandola al piano terra per il successivo carico sull'ambulanza e il trasporto all'ospedale di Vercelli.