Rione Cappuccini: auto contro un palo della luce in via Carrozzino

Vercelli, vigili del fuoco: auto contro un palo della luce in via Carrozzino, all'altezza del civico 17. Martedì 25 ottobre, intorno alle 23,30 una squadra è intervenuta al rione Cappuccini, per un incidente che ha coinvolto una sola vettura che ha terminato il suo percorso contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata. Sono intervenuti anche i sanitari e i carabinieri. Una sola persona è stata coinvolta ed è stata trasportata all'ospedale per un controllo.