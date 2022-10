Crescentino: ruba alcolici e abiti per 200 euro in un supermercato

I carabinieri di Crescentino, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 ottobre, hanno arrestato in flagranza di furto un 26enne pregiudicato di Lauriano (To) per furto.

L'uomo è accusato di essersi impossessato di 12 bottiglie di superalcolici ed alcuni capi di abbigliamento all’interno di un supermercato Conad di via Giotto, per un valore complessivo di circa 200 euro. "L’arresto è scaturito nell’ambito di un servizio preventivo, appositamente organizzato a seguito di ulteriori furti commessi in danno del medesimo supermercato nei giorni precedenti, per i quali il medesimo soggetto, gravemente indiziato di averli commessi, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria", precisano dal Comando provinciale di Vercelli.