Vercelli: incendio in una abitazione in corso Prestinari

Vercelli: incendio in abitazione in corso Marcello Prestinari. Nella notte, intorno alle 4, più squadre del Comando sono intervenute al civico 144 per spegnere il rogo. Il proprietario, al momento dell'incendio si trovava all'interno dell'abitazione ed è stato portato in salvo in zona sicura, per essere affidato quindi alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale a Vercelli.

L'incendio ha interessato e distrutto due locali e ad una porzione di tetto. Le operazione di spegnimento sono terminate intorno alle 7 di oggi, giovedì 20 ottobre. Sono intervenute anche pattuglie della Polizia.