Trino: donna truffata da un finto operatore sanitario

Truffa a Trino ad opera di un finto operatore sanitario.

Nella tarda mattinata di sabato 15 ottobre, a Trino un uomo, che si è qualificato come “Operatore sanitario addetto alla sanificazione degli alloggi”, è riuscito a convincere una donna di 58 anni a consentirgli di accedere all’interno della propria abitazione. Successivamente, attraverso abili raggiri, la vittima è stata indotta a depositare all’interno del frigorifero i monili in oro ed il denaro contante custoditi in casa, che il truffatore ha poi sottratto dopo aver distratto la titolare.

Il malfattore, quindi, si è allontanato dall’abitazione a bordo di un’autovettura, guidata da un complice, che lo attendeva all’esterno. Il danno ammonta a circa 2.000 euro. Indagano sull'episodio i carabinieri della Stazione di Trino insieme al Nucleo operativo della Compagnia di Vercelli.