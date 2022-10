Gommista abusivo in un'attività di riparazione di articoli da giardinaggio

Il giorno 5 ottobre, nell’ambito dei controlli amministrativi ad esercizi commerciali e, più nello specifico, officine meccaniche, rivenditori auto ed affini, svolti da personale del Distaccamento di Varallo in località Campertogno, gli agenti hanno controllato un’attività di riparazione di articoli per giardinaggio.

Nella circostanza è stato accertato che nei locali si svolgeva attività di gommista non autorizzato, in quanto vi erano presenti attrezzature meccaniche di smontagomme ed equilibratura, che sono state sequestrate. Il titolare dell’attività inoltre è stato multato con 2.582 euro. "Tali condotte illecite costituiscono un danno per gli esercizi commerciali che esercitano le proprie attività in modo regolare, muniti dei permessi richiesti e con competenze specifiche", fanno notare dalla Questura di Vercelli.