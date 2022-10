Mortale in località Ronchi: perde la vita Davide Negrelisse

Cigliano: incidente stradale in località Ronchi, muore Davide Negrelisse. Aveva 54 anni e lavorava per una ditta del comprensorio Sorin di Saluggia. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre: è in corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri, ma secondo i primi riscontri l'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto. E' stato sbalzato fuori dalla vettura: il corpo è stato ritrovato a diversi metri di distanza nella mattinata di oggi, venerdì 7.