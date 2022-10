Valduggia: incendio ad una legnaia, rischio per il bosco adiacente

Intorno alle 5 di oggi, giovedì 6 ottobre, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta nel comune di Valduggia in frazione Arlezze per l'incendio di una legnaia.

E' stato necessario l'utilizzo di tre mezzi per evitare il propagarsi dell'incendio al bosco adiacente. Visto il luogo isolato da idranti e sorgenti è stato necessario fare più viaggi per l'approvvigionamento idrico sino a valle. L'intervento degli operatori è valso all'estinzione del grande focolaio per la salvaguardia dei boschi e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Non ci sono da segnalare feriti.