Borgo d'Ale: in fiamme una canna fumaria

Intorno alle 13 di oggi, venerdì 30 settembre, la squadra di vigili del fuoco di Livorno Ferraris è intervenuta a Borgo d'Ale per l'incendio di una canna fumaria e del forno di una carrozzeria in via Torino.

Gli operatori hanno provveduto a estinguere l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata.