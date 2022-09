In fiamme un rimorchio con compressore sull'autostrada A4

Oggi, giovedì 29 settembre, intorno alle ore 14,10 una squadra della sede centrale del Comando vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta sull'autostrada A4 in direzione Milano, allo svincolo A26, per un incendio che ha coinvolto un rimorchio con compressore per lavori stradali.

L'intervento degli operatori è valso alla estinzione dell'incendio attraverso l'uso di soluzione schiumogena e alla messa in sicurezza dello scenario. Per tutta la durata dell'intervento il tratto autostradale è stato chiuso al traffico fino alla rimozione del mezzo incendiato da parte dell'azienda responsabile del cantiere. Sul posto presente il personale delle Autostrade e una pattuglia della polizia stradale di Romagnano.