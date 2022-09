Inseguimento in corso Torino: l'auto era stata rubata il giorno prima

Questura di Vercelli: inseguimento in corso Torino. L'auto era stata rubata il 23 settembre. Il conducente non si è fermato neanche al posto di blocco di una seconda volante, tentando di investire il poliziotto che gli ha intimato l'alt, per continuare poi la sua corsa nel senso opposto di marcia.

Il poliziotto ha sparato due colpi ai pneumatici dell'auto che ha proseguito la sua fuga. E' stata però aggiunta da un'altra volante: lo speronamento ha consentito di arrestare la corsa. Il conducente, un italiano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto al carcere di Billiemme.