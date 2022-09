Cani morti: il responsabile già denunciato per smaltimento illecito

Vercelli: l’odore nauseabondo proveniente da un furgone parcheggiato in piazza Cesare Battisti ha fatto scattare l’allarme. All’interno sono state ritrovate carcasse di cani, circa una decina. Sono intervenuti carabinieri e vigili urbani.

Il furgone, attraverso gli accertamenti, è stato collegato all’uomo di 47 anni che nei mesi scorsi era stato denunciato per l’illecito smaltimento di carcasse di cani, circa cinquanta, alcuni abbandonati in sacchi neri sulle rive di un fosso in zona aeroporto, altri sotterrati nel giardino di una casa di viale Aeronautica. I resti degli animali avrebbero dovuto essere cremati.